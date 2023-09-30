Армения предложила России подписать соглашение по Римскому статуту

Власти Армении предложили России подписать двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), рассказал журналистам представитель республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.
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