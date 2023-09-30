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Армения предложила России подписать соглашение по Римскому статуту

Армения предложила России подписать соглашение по Римскому статуту

Власти Армении предложили России подписать двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), рассказал журналистам представитель республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

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Комментарии
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Лев Добрый
Президент Путин должен понимать, что из себя представляет Пашинян, для россиян ОН обыкновенный мерзавец!👍👈😜
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1 д.
Александр
📈
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5 час.
А
Александр
поака сопли жуём, эти уже начали издеваться!!! то ли ещё будет!!!
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5 час.

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