Геннадий Орлов: «Зенит» никуда не денется от того, что однажды просядет…

«Зенит» завоевал четыре чемпионских титула подряд. Такого никогда не случалось в первенстве СССР. Побьёт команда Семака рекорд «Спартака» 90-х, у которого шесть титулов подряд? Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что это вполне возможно, однако любые победные серии рано или поздно завершаются, и к этому необходимо быть готовым.