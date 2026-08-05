Мэр столицы Собянин сообщил о 73 тысячах сделок с региональными поставщиками

Региональные поставщики заключили с Москвой 73 тысячи сделок в январе — июне 2026 года. Сергей Собянин рассказал, что всего столица оформила более 200 тысяч контрактов, поэтому на поставщиков из регионов пришёлся каждый третий из них.
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