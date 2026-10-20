Российская олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева ответила на комментарий подписчика в соцсети, который выразил пожелание, чтобы она вернулась на родину.
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Боюсь, тут уже нечего добавлять... Ещё одна прыгунья на шесте.
А что до номинального звания майора... В начале было слово, и слово было не воробей. На основании слова не воробей - возбудить исковое производство по поводу майорских. Деньги в кассу.
Вопрос должна поставить Военная прокуратура: что делает майор российской армии в стране своего постоянного пребывания-стране врага, члена НАТО?!...