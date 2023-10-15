Сербский футболист Деспотович захотел получить российский паспорт

Сербский футболист Джордже Деспотович, выступавший в составе нескольких клубов Российской премьер-лиги, выразил желание получить гражданство РФ.
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