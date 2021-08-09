Познер назвал «заслуженным» наказание для России на Олимпиаде из-за допинга

«Мы врали, обманывали».Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио, заявив, что российские спортсмены «заслужили» лишение национальных флага и гимна из-за скандала с допингом.
«Мы врали, обманывали».Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио, заявив, что российские спортсмены «заслужили» лишение национальных флага и гимна из-за скандала с допингом.
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