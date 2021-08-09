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Познер назвал «заслуженным» наказание для России на Олимпиаде из-за допинга

Познер назвал «заслуженным» наказание для России на Олимпиаде из-за допинга

«Мы врали, обманывали».Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио, заявив, что российские спортсмены «заслужили» лишение национальных флага и гимна из-за скандала с допингом.

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Valentina Fortuna
pozner iuda.
Valentina Fortuna
kogda ego uze nakazut za trep//
Элиза Фаворова
Хочет быть святее всех святых.
Nata
Старческий маразм прогрессирует. Как старушенция на скамейке - я слышал, мне говорили, - ОБС, а не журналист.
виктор Чикамасов
Эта сука еще жива. Когда же сдохнет
Uri Strukow
Был бы допинг, то не стали бы придумывать бред про царапины на пробирках. А так как это бред, то они знали, что долго раскручивать не смогут. И назначили допингом мельдоний. И раскрутили его. А виноваты наши гнилые чинуши, которые бросили спортсменов на произвол, когда надо было глотки грызть сатанистам. А почему поздняра молчит про пиндосов, ведь известно, что они на первом месте по допингу. Или как допингом он прикроет судейство на художественной гимнастике. Ведь нас лишили гимна и флага, а тут оказывается можно засуживать как угодно сатанистам. И поднять мелкобританию в медальном зачете выше России. Типа, преступника надо расстрелять, утопить, повесить, ну а до кучи- сжечь. Правда, когда дойдет черед до них, а как известно запад без допинга даже посрать не может, то заверещат- а нас то за что?!

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