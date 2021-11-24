Не мог стоять на ногах: пьяного москвича сняли с рейса в Кемерово

В аэропорту Кемерово не пустили на борт пьяного пассажира. Как сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному Округу, мужчина был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и не был способен даже предъявить посадочный талон.