РЕН ТВ Новости

194 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Панов
    Мочилку отрезать нахрен, чтобы другим неповадно было.По факту испражне...
  • holms sherlok
    Поддерживаю. Сами встали в позу для удобства гейропы за пряник.....Тимошенко заявила...
  • Антон
    Мать вашу так... А почему Россия должна спасать???? Пусть Гейропа спасает, там ваши друзья и партнёры!!!!!Тимошенко заявила...

Не мог стоять на ногах: пьяного москвича сняли с рейса в Кемерово

Не мог стоять на ногах: пьяного москвича сняли с рейса в Кемерово

 В аэропорту Кемерово не пустили на борт пьяного пассажира. Как сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному Округу, мужчина был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и не был способен даже предъявить посадочный талон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх