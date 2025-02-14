«Сами Россию исключили, но только о ней и говорят»: Трамп выступил за возвращение РФ в G8 Президент США продолжает делать заявления, которые вызывают бурную реакцию в стане первостатейных русофобов.
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«Сами Россию исключили, но только о ней и говорят»: Трамп выступил за возвращение РФ в G8 Президент США продолжает делать заявления, которые вызывают бурную реакцию в стане первостатейных русофобов.
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