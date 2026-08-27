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«Тем, про кого написала, мук и стыда»: Лариса Гузеева назвала вещи, которые ненавидит всем сердцем

«Тем, про кого написала, мук и стыда»: Лариса Гузеева назвала вещи, которые ненавидит всем сердцем

67-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева всегда была откровенна с поклонниками: она регулярно делится личными кадрами и высказывается на острые темы.

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