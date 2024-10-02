Минздрав России разработал правила посещения больниц священниками

Министерство здравоохранения России по просьбе Русской православной церкви (РПЦ) разработало правила посещения больниц священнослужителями, следует из опубликованного ведомством проекта для общественного обсуждения «общих требований к организации посещения пациента священнослужителями».
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