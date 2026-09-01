Ленинград өлкәсенең Усть-Луга портында пилотсыз очкыч һөҗүменнән соң янгын чыккан

Ленинград өлкәсенең Усть-Луга порт зонасында пилотсыз очкыч һөҗүменнән соң янгын чыккан. Бу хакта социаль челтәрләрдә Ленинград өлкәсе губернаторы Александр Дрозденко хәбәр итте.
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