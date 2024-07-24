Разработка ученых ЛЭТИ поможет повысить эффективность сельхозпредприятий

Модель на основе машинного обучения для прогнозирования количества осадков и нейросетевую модель для определения свежести фруктов в рамках разработки прототипа интеллектуальной системы для повышения эффективности работы сельхозпредприятий создали ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ», 24 июля сообщает пресс-служба вуза.