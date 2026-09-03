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Поиск жизни на Венере уперся в одну проблему — ракету Neutron

Поиск жизни на Венере уперся в одну проблему — ракету Neutron

Первый пуск Neutron должен был состояться еще в 2024 году Первая преимущественно частная научная миссия к Венере, судя по всему, задерживается: проект Rocket Lab и ученых Массачусетского технологического института (MIT), который должен исследовать облака планеты в поисках органических молекул, теперь полностью зависит от готовности новой ракеты Neutron, до сих пор не совершившей ни одного полета.

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