Поиск жизни на Венере уперся в одну проблему — ракету Neutron

Первый пуск Neutron должен был состояться еще в 2024 году Первая преимущественно частная научная миссия к Венере, судя по всему, задерживается: проект Rocket Lab и ученых Массачусетского технологического института (MIT), который должен исследовать облака планеты в поисках органических молекул, теперь полностью зависит от готовности новой ракеты Neutron, до сих пор не совершившей ни одного полета.