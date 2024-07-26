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Защитник «Динамо» Махачкала Храмцов: «Меня часто путают с тезкой – чемпионом по тхэквондо. Приходится объяснять людям, что я футболист»

Защитник «Динамо» Махачкала Храмцов: «Меня часто путают с тезкой – чемпионом по тхэквондо. Приходится объяснять людям, что я футболист»

«Я знаю, что у меня есть тезка, который является олимпийским чемпионом по тхэквондо. Кроме того, что у нас одинаковые имя и фамилия, у нас еще и отчество одно и то же, мы оба Сергеевичи.

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