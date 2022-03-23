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На Сахалине этапом боевой стрельбы завершилось батальонное тактическое учение

На Сахалине этапом боевой стрельбы завершилось батальонное тактическое учение

По легенде учения десант условного противника закрепился в лесной местности и сосредоточил свои силы для дальнейшего продвижения вглубь острова.

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