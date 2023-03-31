Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Как же этот хехемон воевать-то собирался? А, ну да, войны с армиями "банановых республик" не требовали такого расхода...Производитель бое...
  • олег олейник
    Переименование этого города в Сталинград было бы большим подарком к 9 мая , дню Победы , всей России !Решение о референ...
  • Nana Абраменко
    вот усатый тараканПарламент Турции ...

Польский политик обвинил свою страну в вероломном выходе из Варшавского договора и незаконном размещении баз НАТО

Польский политик обвинил свою страну в вероломном выходе из Варшавского договора и незаконном размещении баз НАТО

Действия Польши, размещающей на своей территории иностранные войска, могут быть охарактеризованы как незаконные и даже «вероломные».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх