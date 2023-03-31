Польский политик обвинил свою страну в вероломном выходе из Варшавского договора и незаконном размещении баз НАТО

Действия Польши, размещающей на своей территории иностранные войска, могут быть охарактеризованы как незаконные и даже «вероломные».
Популярные статьи
- Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль
- Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя
- Депутаты третьей по величине партии в австрийском парламенте покинули зал во время видеообращения Зеленского
Свежие комментарии