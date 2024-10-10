Запрягут ли судьи ВС в одну упряжь уголовно-правового коня и трепетную лань банкротства?

Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам! «Гамлет» У.Шекспир Так уж случилось, что именно на эту непростую неделю выпало рассмотрение дел в двух высших судах (в КС РФ решался вопрос об исковой давности в т.
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