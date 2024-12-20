Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший в Вильнюсе самолет DHL

Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа "черных ящиков" грузового самолета компании DHL, который потерпел крушение в Вильнюсе, не нашло признаков внешнего воздействия на воздушное судно.
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