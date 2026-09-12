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Самолет в огороде, БРИКС в Индии и авария в Поморье: новости 12 сентября

Самолет в огороде, БРИКС в Индии и авария в Поморье: новости 12 сентября

РЕН ТВ 13 человек погибли при столкновении легковушки, лесовоза и рейсового автобуса на трассе М-8 в Архангельской области, в Татарстане самолет упал в огород, а президент РФ Владимир Путин выступил на саммите БРИКС.

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