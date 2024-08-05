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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэмпфер подписал контракт с «Трактором» на год

Срок соглашения с американским защитником рассчитан до конца сезона-2024/25. Сезон-2023/24 35-летний защитник провел в «Тусоне» из АХЛ.

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