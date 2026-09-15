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Нижегородская правда

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Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за август

Опубликована информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии АО «Волгаэнергосбыт» по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения (пункт 45 «г» ПП РФ №24 от 21.

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