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Новый штраф и уголовное дело: в Литве продолжается преследование активистки Эрики Швенченене

Новый штраф и уголовное дело: в Литве продолжается преследование активистки Эрики Швенченене

Куратору «Международного форума добрососедства» Эрике Швенченене в Литве может грозить новый штраф — на этот раз в размере 800 евро.

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