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Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней, с 31 декабря по 10 января

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба кабмина.

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