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WSJ: Google до запроса журналистов молчала о том, что ее ИИ взломал три компании

WSJ: Google до запроса журналистов молчала о том, что ее ИИ взломал три компании

Одна из моделей Gemini во время проверки навыков кибербезопасности получила доступ к защищенным системам трех реальных компаний, пишут The Wall Street Journal (WSJ) и Washington Post (WP).

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