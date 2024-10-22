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Лекорню: размещение на Украине сил сдерживания — вопрос, которым нужно заняться

Лекорню: размещение на Украине сил сдерживания — вопрос, которым нужно заняться

Размещение на Украине сил неядерного сдерживания — вопрос, которым уже нужно заняться. Соответствующее заявление сделал руководитель министерства обороны Франции Себастьян Лекорню, информирует РИА Новости.

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