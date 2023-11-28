Троллейбусы грязные, автобусы неопрятные: мэр Локоть потребовал отмыть транспорт в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на внешний вид общественного транспорта – мэр потребовал его помыть. Во вторник, 28 ноября, на аппаратном совещании в мэрии Новосибирске градоначальник Анатолий Локоть потребовал от подчиненных привести в порядок муниципальный транспорт – сейчас он непозволительно грязный.