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Тульские новости

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Тульское правительство примет доп меры к выгулу домашних животных

Тульское правительство примет доп меры к выгулу домашних животных

24 октября депутаты тульской облдумы приняли в первом чтении законопроект, который предоставит правительству региона возможность устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу.

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