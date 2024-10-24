Тульское правительство примет доп меры к выгулу домашних животных

24 октября депутаты тульской облдумы приняли в первом чтении законопроект, который предоставит правительству региона возможность устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу.
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