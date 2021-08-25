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Вышел клип группы «КняZz» на песню «Пассажир»

Вышел клип группы «КняZz» на песню «Пассажир»

Шоу-бизнес Андрей Князев приглашает прокатиться в город скелетов на старинном поезде. 24 августа состоялась премьера анимационного видеоклипа группы «КняZz» на песню «Пассажир».

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