Вышел клип группы «КняZz» на песню «Пассажир»

Шоу-бизнес Андрей Князев приглашает прокатиться в город скелетов на старинном поезде. 24 августа состоялась премьера анимационного видеоклипа группы «КняZz» на песню «Пассажир».
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