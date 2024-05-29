Министры Котяков и Кравцов высказались о подготовке профессионалов под рынок труда

В России еще сохраняется достаточно серьезная потребность в дополнительной переподготовке тех, кто сегодня уже находится на рынке труда, синхронизация с потребностями которого — важная задача системы образования.
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