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Министры Котяков и Кравцов высказались о подготовке профессионалов под рынок труда

Министры Котяков и Кравцов высказались о подготовке профессионалов под рынок труда

В России еще сохраняется достаточно серьезная потребность в дополнительной переподготовке тех, кто сегодня уже находится на рынке труда, синхронизация с потребностями которого — важная задача системы образования.

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