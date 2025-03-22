Скончался бывший председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. Корнеев, 21 марта отметивший 55-летие, умер скоропостижно.
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Скончался бывший председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. Корнеев, 21 марта отметивший 55-летие, умер скоропостижно.