Не стало Алена Делона

На 89-м году жизни не стало офицера Ордена Почетного легиона, легенды мирового кино Алена Делона. По информации Agence France-Presse, знаменитый актер скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.
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