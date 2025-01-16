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Царьград

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В зоне СВО ликвидирован друг Буданова* и личный охранник Саакашвили

В зоне СВО ликвидирован друг Буданова* и личный охранник Саакашвили

В зоне боевых действий ликвидирован необычный грузинский наёмник. Иностранный террорист был другом главы украинского ГУР Буданова*, а в прошлом - личным телохранителем опального во всех смыслах и во многих странах бывшего президента Грузии Саакашвили.

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