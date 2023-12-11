Двое братьев пытались расправиться со знакомым из-за долга в российском регионе

В Краснодарском крае двое братьев пытались расправиться со знакомым, чтобы не возвращать ему долг. В состоянии алкогольного опьянения подкараулили своего 32-летнего знакомого, зашли следом за ним в подъезд и поднялись на пятый этаж.
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