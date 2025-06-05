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Царьград

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Еврокомиссия сняла преграды для покупки Banco BPM итальянским UniCredit

Еврокомиссия сняла преграды для покупки Banco BPM итальянским UniCredit

Европейская комиссия разрешила итальянскому банку UniCredit приобрести Banco BPM без глубокого контроля.

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