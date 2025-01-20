Небольшое задымление в ТРК «Европолис» на Полюстровском было связано с пожаром. На первом этаже торгового комплекса, как заявили в МЧС, утром 20 января произошло горение в складском помещении.
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Небольшое задымление в ТРК «Европолис» на Полюстровском было связано с пожаром. На первом этаже торгового комплекса, как заявили в МЧС, утром 20 января произошло горение в складском помещении.