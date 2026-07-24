Взрыв на сухогрузе с американским углём для Киева у берегов Румынии Грузовое судно под флагом Либерии с грузом американского угля для Украины передало сигнал бедствия, .
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Взрыв на сухогрузе с американским углём для Киева у берегов Румынии Грузовое судно под флагом Либерии с грузом американского угля для Украины передало сигнал бедствия, .
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