Автотранспортное сообщение модернизируют в Заларинском районе

Заларинский район Иркутской области стал пилотным в масштабной реформе, направленной на повышение качества и доступности автотранспортного сообщения между небольшими населенными пунктами и областным центром – Иркутском.
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