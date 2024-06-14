Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Наталия
    Глупо терять  такого старинного союзника и друга. Всегда было удивительно, что представители Монголии не присутствуют..."Припомнили" за в...
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"Припомнили" за всё советское: Монголия сделала неожиданный поворот, выбрав между РФ и США

"Припомнили" за всё советское: Монголия сделала неожиданный поворот, выбрав между РФ и США

Столько лет прошло с тех пор, как распался СССР, после этого Монголия, по сути, стала еще более самостоятельным государством.

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Комментарии
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Василий Топчий
Стену построили русичи много тысяч лет назад. Посмотрите на гербе России Георгий Победоносец побеждает змия (дракона)-символ Китая. Стена бойницами направлена в сторону Китая.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Дело в том, что любое исчисление имеет точку отсчета от какого либо ЗНАЧИМОГО СОБЫТИЯ. Например сейчас 2013 ГОД (GOD – Господь) от Рождества Христова. Разумеется, точка отсчета была и у нашего календаря, отметенного Петром. Отсчет начинался от лета (года) именуемого “ЗВЕЗДНЫЙ ХРАМ”, в которое наши предки одержали Великую Победу над Армией, страной Дракона (нынешний Китай), завершили длительную и кровопролитную войну, то есть СОТВОРИЛИ МИР. Очевидно, что событие было настолько важным и знаковым, что 7208 лет, вплоть до правления Петра I, Русь жила под знаком Календаря начинающего свой отсчет от СОТВОРЕНИЯ МИРА В ЛЕТО ЗВЕЗДНОГО ХРАМА, по которому, на момент этой публикации, идет 7521 лето.
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9 час.
Наталия
Глупо терять  такого старинного союзника и друга. Всегда было удивительно, что представители Монголии не присутствуют каждый год на праздновании Дня Победы среди почетных гостей.
Ответить
9 час.

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