"Припомнили" за всё советское: Монголия сделала неожиданный поворот, выбрав между РФ и США

ВТ

Василий Топчий

Дело в том, что любое исчисление имеет точку отсчета от какого либо ЗНАЧИМОГО СОБЫТИЯ. Например сейчас 2013 ГОД (GOD – Господь) от Рождества Христова. Разумеется, точка отсчета была и у нашего календаря, отметенного Петром. Отсчет начинался от лета (года) именуемого “ЗВЕЗДНЫЙ ХРАМ”, в которое наши предки одержали Великую Победу над Армией, страной Дракона (нынешний Китай), завершили длительную и кровопролитную войну, то есть СОТВОРИЛИ МИР. Очевидно, что событие было настолько важным и знаковым, что 7208 лет, вплоть до правления Петра I, Русь жила под знаком Календаря начинающего свой отсчет от СОТВОРЕНИЯ МИРА В ЛЕТО ЗВЕЗДНОГО ХРАМА, по которому, на момент этой публикации, идет 7521 лето.