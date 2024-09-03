ОГЭ и ЕГЭ кардинально изменятся в ближайшие годы — Рособрнадзор

Фото: 1MI В ближайшие годы российских школьников ожидают значительные перемены в структуре и содержании контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ).
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