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Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада

Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада

Вцепившись синими пальцами в четыреста четверку, Запад начинает терять хватку на других направлениях.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Грузия останется. Армения-нет.
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