Когда могут быть выполнены первые рейсы из аэропорта Маркулешт?

Министерство инфраструктуры и регионального развития намерено, в частности, развивать в Международном аэропорту Маркулешт, который объединится с кишиневским аэропортом, сегмент полетов грузовых самолетов, предназначенных для крупнотоннажных перевозок.
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