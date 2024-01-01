Страна и люди
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Страна и люди

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    Кто бы сомневался в таком первенстве Белоруссии.  Скоро начнёт просить списать.Лидером по объему...

Минобороны сообщило об ударах по аэродромам с носителями Storm Shadow

Минобороны сообщило об ударах по аэродромам с носителями Storm Shadow

Минобороны сообщило об ударе по аэродромам с носителями Storm Shadow на Украине Целями ударов также стали предприятие по производству беспилотников в Харьковской области и склады топлива для военной техники в районе Одессы и Днепра, отмечается в сводке министерстваМинистерство обороны Российской Федерации в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Минобороны России заявило, что войска 31 декабря нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители ракет Storm Shadow, все объекты были поражены.

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