Узбекистан решил упростить торговлю с Азиатско-Тихоокеанским регионом

Решение о присоединении к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 10 сентября сообщает информагентство Sputnik.
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