Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить релокантам занимать госдолжности

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам.
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