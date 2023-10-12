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Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить релокантам занимать госдолжности

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить релокантам занимать госдолжности

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам.

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