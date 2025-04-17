Mirror: в США жена подожгла мужа, раскрывшего её измену

В США женщина убила своего мужа в ссоре после того, как мужчина узнал о её измене.Жительница штата Мичиган (США) Линду Стермер признали виновной в убийстве мужа с особой жестокостью, ей грозит пожизненный срок.
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