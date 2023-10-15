Крымский бензин стал доступнее

На АЗС Крыма стали дешевле бензин и дизель. По состоянию на утро субботы сразу ряд АЗС крупных компаний в Крыму снизили цены и предлагают бензин АИ-95 по 59,79 руб, АИ-92 – по 55,79 руб, дизельное топливо – по 66,79 руб.
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