Председателю СК России будет доложено о нарушении прав ребёнка-инвалида в Республике Алтай

В социальных медиа опубликовано видеообращение жительницы Горно-Алтайска о длительном непредоставлении слухового оборудования ребёнку-инвалиду, перенесшему в 2012 году сложную операцию по кохлеарной имплантации.
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