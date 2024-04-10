России грозит изоляция, так как основные союзники все больше опасаются санкций

В условиях значительного геополитического сдвига Россия испытывает растущую изоляцию, поскольку ее давние союзники, среди которых Китай, Турция, ОАЭ и Индия, проявляют все большую осторожность при угрозе усилившихся санкций от США.
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