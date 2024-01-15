Хазин разрушил обман чиновников, указав на одну нестыковку: "Опаньки"

АС

Александр Сысоев

Если бы власть сказала, что несмотря на сокрушительные санкции страна выстояла и экономически не провалилась, то это бы было точно, и народ бы это понял адекватно. Но говорить о повышении уровня жизни в период СВО глупо и опрометчиво. Кто у у нас в стране отвечает за пропаганду? Хочу знать этого примитивного специалиста или даже органа.