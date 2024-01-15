Михаил Хазин разоблачил большой обман чиновников по поводу значительного роста благосостояния граждан России, указав на одну нестыковку: "Опаньки".
Хазин разрушил обман чиновников, указав на одну нестыковку: "Опаньки"
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Если бы власть сказала, что несмотря на сокрушительные санкции страна выстояла и экономически не провалилась, то это бы было точно, и народ бы это понял адекватно. Но говорить о повышении уровня жизни в период СВО глупо и опрометчиво. Кто у у нас в стране отвечает за пропаганду? Хочу знать этого примитивного специалиста или даже органа.
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