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Царьград

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Энергетики начали использовать дроны для защиты ЛЭП от птиц

Энергетики начали использовать дроны для защиты ЛЭП от птиц

В последние годы энергетическая отрасль активно внедряет новые технологии, направленные на повышение безопасности и эффективности работы.

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